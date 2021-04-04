大阪府で３人死亡、５９３人感染　６日連続で東京上回る

2021年4月4日 20時09分 （共同通信）
　マスク姿の人が行き交う大阪・ミナミの繁華街＝４日午後３時２６分

　マスク姿の人が行き交う大阪・ミナミの繁華街＝４日午後３時２６分

　大阪府は４日、新型コロナウイルスの感染者３人が死亡し、５９３人が感染したと発表した。１日当たりの感染発表者数が６日連続で東京都を上回った。府内の感染確認は５万４６８９人、死者は１１９４人となった。

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